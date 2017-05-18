Кофейни Петербурга проведут акцию в пользу бездомных

Благотворительный фонд «Ночлежка» 20 мая проведет благотворительную акцию «Эспресс-помощь».

Эта акция пройдет в Петербурге в восьмой раз.

В этот день заведения-участники передадут свою выручку от продажи кофе на профессиональную помощь бездомным. В акции согласились принять участие более 100 кофеен, ресторанов, бистро, столовых и других заведений городского общепита.

За предыдущие семь акций «Эспресс-помощь» кафе и рестораны города собрали более 733 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы 97 человек смогли выбраться с улицы с помощью специалистов по социальной работе, юристов и психологов.