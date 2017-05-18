В Петербурге построят Дворец бракосочетаний в форме ладьи

Градостроительный совет Петербурга принял эскизный проект Невского дворца бракосочетания, который планируется построить на Малоохтинском проспекте.

Директор компании-застройщика описал форму будущий ЗАГСа следующим образом: «Мы выбрали тему корабля, ладьи. Не хотелось ставить каменный дом, а хотелось сделать что-то необычное, легкое, оторванное от земли. Поэтому появился такой образ».

Однако у проекта уже есть непримиримые противники. Депутат петербургского парламента, член Совета по сохранению культурного наследия Алексей Ковалев, заявил, что его необходимо запретить. По словам парламентария, «чудовищный эклектичный объект изуродует вид" набережной, историческая застройка которой относится к стилю сталинского ампира». Также парламентарий добавил: «Это здание больше всего похоже на плевательницу или писсуар. Или на кусок стадиона Зенит-арена. Я уверен, что это будет главным образом торговый центр с ресторанами и магазинами, а не дворец бракосочетаний».