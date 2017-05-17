Директором Исаакиевского собора может стать автор любовных романов и детских книг

В Исаакиевском соборе в Петербурге до конца мая появится новый директор. Как сообщили "Фонтанке" 17 мая, им может стать действующий заместитель директора Ирада Вовненко.

Отметим, что председатель комитета по культуре Константин Сухенко сегодня заявил журналистам, что выберет нового главу из числа заместителей директора Николая Бурова. По информации собеседников "Фонтанки" в музее, должность достанется писательнице Вовненко.

Сама она, впрочем, в разговоре с "Фонтанкой" сообщила, что не получала от комитета по культуре подобных предложений.

Отметим, что Ирада Вовненко с 2003 года работала главным специалистом международного отдела ГМЗ "Царское Село", также принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты. С 2009 года руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора». На данный момент является заместителем директора по общественным связям. Также Вовненко пишет книги и является членом Союза писателей России. В 2011 году издала книгу вместе с польским писателем Янушем Вишневским под названием "Любовь и другие диссонансы". Кроме того, с 2006 года Вовненко пишет детские исторические книги.

В конце апреля стало известно, что народный артист Николай Буров, выступающий против передачи Исаакиевского собора РПЦ, намерен покинуть пост директора музея "Исаакиевский собор".

По материалам "Фонтанки.ру"