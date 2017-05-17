В Музее стрит-арта пройдет фестиваль видеоблогеров

27 мая на расширенной территории Музея стрит-арта при поддержке Meizu, компании-производителя цифровых устройств, во второй раз в Петербурге состоится фестиваль видеоблогеров «Видфест».

В этом году организаторы «Видфеста» обещают, что будет еще масштабнее и интереснее. Пространство Музея стрит-арта будет разделено на множество открытых и закрытых площадок, посвященных разным тематикам: мода и красота, еда, гаджеты, видеоигры, музыка и другие. Анонсированы встречи с популярными блогерами, мастер-классы, фотосессии, живые выступления музыкантов.

В фестивале примут участие: Стас Давыдов, Николай Соболев, Марьяна Ро, Руслан Усачев, Ян Топлес, Wylsacom, Ильдар Приятный, Lee Kei, Юджин Сагаз, Лера Любарская, Берсик, Михаил Кшиштовский, Данила Поперечный и многие другие.

Подробности о билетах и прочем можно узнать на vidfest.ru