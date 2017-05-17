В России начали продавать обновленную Nokia 3310

17 мая в России начались продажи обновленной версии стилеобразующего для 2000-х финского телефона Nokia 3310. Новинку можно купить как в некоторых салонах связи, так в интернет-магазинах. Стоимость — 3990 рублей.

Напомним, 26 февраля финская компания HMD Global Oy презентовала обновленную модель Nokia 3310 на конференции Mobile World Congress в Барселоне. Несмотря на то, что модель телефона носит такое же название, дизайн нового гаджета лишь отдаленно напоминает первоначальную.

Использовать телефон можно не только как ностальгический артефакт, но и в качестве скромного, но действенного средства связи. Технические характеристики претерпели изменения: телефон имеет 2,4-дюймовый цветной экран, двухмегапикельную камеру, радио, MP3-плеер, слот для карт памяти, причем, есть даже версия с поддержкой двух сим-карт. Объема батареи хватит на 22 часа в режиме разговора и около месяца в режиме ожидания. Знаменитая игра «Змейка» осталась, хоть и претерпела обновления.

Но прежде всего это, конечно, культурный объект. Недаром компания Caviar сразу же после презентации в Барселоне выпустила две эксклюзивных линии возрожденной Nokia 3310: телефон с барельефом президента РФ Владимира Путина и неубиваемую модель из титана.