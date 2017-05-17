На Крестовском острове построят пешеходную набережную

Прогулочная набережная протяженностью более 600 метров появится в ближайшем будущем на Крестовском острове. Город передал компании «Еврострой» участок набережной Малой Невки от Большого Крестовского до Лазаревского мостов. Площадь переданной девелоперу территории — 0,4 гектара. Срок аренды составляет 3 года, cтавка — около 100 тыс. рублей в год.

В компании заявили, что «Еврострой» вложит в благоустройство территории 16 млн рублей. В ближайшее время там должны появиться скверы, сады, зеленая зона с прогулочными площадками и выход к причалам для маломерных судов на 39 мест.

«Проекты благоустройства общественных зон обычно являются прерогативой городских властей или меценатов. Срок окупаемости таких объектов огромен и ни о какой доходности речи нет. Для нас это имиджевый, а не коммерческий проект, — сказала генеральный директор ГК «Еврострой» Оксана Кравцова. — Мы четыре года добивались права создать набережную и вписать ее в общий дизайн городской среды, чтобы сделать эту часть Крестовского более уютной. Это важно для жильцов наших проектов. И конечно, это прецедент для города».

Напомним, что набережная пройдет между построенными девелопером элитными жилищными комплексами «Олимпийская деревня» и «Привилегия».