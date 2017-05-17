Петербургское метро в Ночь музеев будет открыто до утра

В Ночь музеев, которая пройдет в Петербурге с 20 на 21 мая, метрополитен будет работать до утра.

Поезда будут ходить без перерыва, но для пассажиров будут открыты не все вестибюли. Например, будут закрыты вестибюль-1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль-2 станции «Ленинский проспект», вестибюль-2 станции «Площадь Ленина», вестибюль-1 станции «Московская», вестибюль-2 станции «Невский проспект», а также вестибюли станций «Технологический институт – 1», «Площадь Александра Невского – 2», «Достоевская» и «Спасская».

Кроме того, с двух часов ночи до половины пятого утра в кассах можно будет приобрести исключительно жетоны.

Напомним, в юбилейной музейной акции примут участие более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов.