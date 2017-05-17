Референдума о судьбе Исаакия не будет

Петербургский парламент отказался рассматривать вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору на заседании 17 мая. Такое решение принято по предложению депутата от «Единой России» Бориса Ивченко.

Никак не объясняя своё предложение, парламентарий-единоросс поставил на голосование вопрос о снятии документа о всенародном голосовании с повестки сегодняшнего заседания. За это проголосовали 38 человек.

Оппозиционные депутаты ЗакСа потребовали объяснений от коллег, однако спикер Вячеслав Макаров не дал им слова. При этом оппозиция заранее готовила протестные акции напротив Мариинского дворца, так как не сомневалась, что депутаты намерены отклонить предложение о проведении референдума.

Напомним, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил о том, здание Исаакиевского собора, являющееся сейчас государственным музеем, будет передано РПЦ летом текущего года. Передача Исаакия церкви вызвала возмущение части общества, вылившееся в несколько акций протеста и массовый мартовский митинг на Марсовом поле за сохранение города.