Спасенного тюленя Валдая выпустили в Финский залив

Истощенного и ослабленного тюлененка нашли петербуржцы в начале весны близ деревни Чёрная Лахта на берегу залива. Валдая вылечили зоологи Центра реабилитации морских животных Ленинградской области, находящегося в Репино.

Вчера повзрослевшего Тюленя торжественно выпустили в Финский залив. В группе Центра в ВК опубликовали фото «выпускного» и трогательное напутствие: «Валдай славный, спокойный и доброжелательный парень, оставивший о себе очень и очень теплые и приятные воспоминания. Надеемся, что все у него сложится хорошо».

В настоящее время в Центре выхаживают еще троих тюленят.