В рейтинге самых пьющих европейцев россияне оказались всего лишь четвертыми

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рейтинг потребления алкоголя в странах Европы. Литва названа самой пьющей страной в мире. По итогам прошлого года каждый ее житель выпил в среднем 16 литров алкоголя.

Россия заняла четвертую строчку, вместе с Польшей: и россиянин, и поляк в среднем выпивают по 12 литров в год.

На втором месте расположилась Белоруссия, где на каждого жителя страны приходится около 15 литров алкоголя в год. Третью строчку занимает Латвия (в среднем около 13 литров).

В целом, по данным ВОЗ, лучше всего борьба с пьянством удается Западной Европе, хуже - Восточной, и совсем нехорошо дела обстоят в государствах, некогда бывших частями СССР.