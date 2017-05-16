Ропшинский дворец собираются реставрировать

Бывшая загородная резиденция русских царей сегодня представляет собой в буквальном смысле руины. Дворец находится в управлении ГМЗ «Петергоф», но музейщики еще в прошлом году почти перестали получать бюджетные деньги на восстановление некогда шедевра дворцовой архитектуры (а это около 50 миллионов в год).

Летом Ропшинский дворец собираются передать «Роснефти». Речь идет об аренде сроком не менее чем на 49 лет. За это время дворец должны отреставрировать, воспроизведя исторический облик и дворца, и парка.

Дворец в Ропше был построен Петром I и сначала принадлежал его советнику Федору Ромодановскому, В 1734 году усадьбу перестроили, добавив новые сооружения: в частности, улучшениями занимался Бартоломео Франческо Растрелли. В царствование Елизаветы Петровны Ропшинский дворец стал гостевой резиденцией российских царей. Сегодня комплекс занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.