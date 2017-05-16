Фотопроект: 50 людей, изменивших Петербург

С 17 мая в ТРЦ «Галерея» открывается выставка «Люди, изменившие Петербург» с лучшими архивными кадрами номинантов нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская рассказала о том, как мы каталогизируем славные и замечательные дела петербужцев.

  • Дмитрий Нагиев
    актер
    Июнь 2015, музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»
    Фото: Наталья Скворцова

  • Сергей Шнуров
    музкант, лидер группировки «Ленинград»
    Июнь 2013
    Фото: Полина Твердая

  • Александр Кержаков
    нападающий ФК «Зенит»
    Июнь 2006
    Фото: Тимур Тургунов

  • Вячеслав Бутусов
    музыкант
    Июнь 2016,
    Ангельская балюстрада Исаакиевского собора
    Фото: Наталья Скворцова

  • Манижа
    певица
    Июнь 2016, Оранжерея Таврического сада
    Фото: Наталья Скворцова

  • Данила Ипполитов
    спортсмен
    Июнь 2014, загородный клуб «Скандинавия»
    Фото: Саша Самсонова

  • Юрий молодковец
    фотограф Государственного Эрмитажа
    Июнь 2016, крыша Зимнего дворца
    Фото: Сергей Татарских

Яна Милорадовская

главный редактор журнала «Собака.ru»

«Мы любим Петербург. А в Петербурге живут замечательные люди, чьими делами мы все можем гордиться, — и журнал «Собака.ru» и ТРЦ «Галерея» объединились, чтобы познакомить вас с ними.

«Галерея» — один из самых любимых торговых центров города, ежегодно принимающий у себя 27 миллионов человек: здесь проходят выставки, показы, перформансы, лекции и благотворительные акции, которые собирают и горожан, и лидеров мнений. «Собака.ru» — журнал, который 17 лет пишет о жизни петербуржцев.

  • Виктория Терешкина
    прима-балерина Мариинского театра
    Июнь 2014, Государственный Музей-заповедник «Петергоф»
    Фото: Саша Самсонова

  • Андрей Аствацатуров
    писатель
    Июнь 2011
    Фото: Федор Маркушевич

  • Мария Абашова
    прима-балерина Театра балета Эйфмана
    Июнь 2016, особняк Н. В. Безобразовой
    Фото: Валентин Блох

  • Мэган Виртиган и Варвара Солоненко
    Историк моды и бизнесвумен - организаторы твидового велопробега
    Июнь 2014
    Фото: Полина Твердая

  • Юлдус Бахтиозина
    художник
    Июнь 2015, Художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица
    Фото: Наталья Скворцова

  • Александр Каныгин, Татьяна Кудрявцева, Алексей Галкин, Анна Дружинина, Катерина Копытина, Максим Щербаков, Ярослав Мисонжников, Анна Кулачек, Света Герасимова
    дизайнеры проекта IZBA
    Июнь 2015, усадьба Демидовых
    Фото: Петр Титаренко

  • Юрий Смекалов
    хореограф, солист балета Мариинского театра
    Июнь 2016, новая сцена Мариинского театра
    Фото: Валентин Блох

  • Ирина Дрозд
    художник
    Июнь 2016, усадьба «Михайловка»
    Фото: Валентин Блох

Наш первый совместный проект — выставка портретов номинантов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», учрежденной «Собака.ru» двенадцать лет назад, и с тех пор ставшей и важной частью ДНК города на Неве, и громким городским событием.

Из года в год редакция называет пятьдесят горожан, каждый из которых сделал прорыв в своей области. После чего весь Петербург два месяца голосует на сайте www.sobaka.ru за претендентов на получение премии в номинациях «Театр», «Кино/ТВ», «Музыка», «Спорт», «Искусство», «Наука и жизнь», «Бизнес», «Книги» и «Мода».

  • Ксения Раппопорт
    актриса
    Июнь 2014, Дом ученых имени М. Горького (Владимирский дворец)
    Фото: Саша Самсонова

  • Сергей Бондарев
    дизайнер, художник
    Июнь 2015, Дворец А. Л. Штиглица (великого князя Павла Александровича)
    Фото: Артем Усачев

  • Елизавета Боярская
    актриса
    Июнь 2016, особняк П. Н. Демидова
    Фото: Сергей Мисенко

  • «Krec» Артем Бровков
    музыкант
    Июнь 2016, ЦВЗ «Манеж»
    Фото: Сергей Мисенко

  • Паулина Андреева
    актриса
    Июнь 2016, Художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица
    Фото: Данил Ярощук

  • Анна Шилина и Дарина Якунина
    идеологи издательства детской литературы «Поляндрия»
    Июнь 2015, Михайловский замок
    Фото: Тата Сироткина

В июне мы выпускаем коллекционный номер журнала: интервью всех номинантов иллюстрированы уникальными фотосессиями — портреты всех героев «ТОП50» сделаны в редчайших городских локациях, будь то пышные дворцы, полуразрушенные особняки или памятники конструктивизма.

  • Михаил Пиотровский
    генеральный директор Государственного Эрмитажа
    Июнь 2013, Государственный Эрмитаж
    Фото: Слава Филиппов

  • Татьяна Черниговская
    ученый-психолингвист, профессор СПбГУ
    Июнь 2016, дворец Бобринских
    Фото: Наталья Скворцова

  • Илона Маркарова и Джулиано Ди Капуа
    актриса и режиссер
    Июнь 2015, особняк П. Н. Демидова
    Фото: Алексей Костромин

  • Смоки Мо
    музыкант
    Июнь 2015, Ростральная колонна
    Фото: Полина Твердая

  • Женя Любич
    певица
    Июнь 2011, отель «Астория»
    Фото: Данил Головкин

  • Лев Лурье
    историк, основатель образовательного проекта «ДК Лурье»
    Июнь 2016, крыша Дома книги
    Фото: Алексей Костромин

Для выставки «Люди, изменившие Петербург» редакция и команда ТРЦ «Галерея» отобрали наши любимые снимки из номеров прошлых лет. Этот проект проходит в преддверии объявления победителей премии 2017 года. На этот раз торжественная церемония награждения состоится 5 июня в Театре Музыкальной комедии, а прежде городских героев чествовали и на Новой сцене Мариинского театра, и в Цирке Чинизелли, и в Летнем саду.

  • Андрей Резников
    генеральное продюсер «Радио Рекорд»
    Июнь 2013
    Фото: Натали Арефьева

  • Игорь Зернов и Николай Киселев
    бартендеры, идеологи бара El Copitas
    Июнь 2016, здание Конюшенного ведомства
    Фото: Валентин Блох

  • Дмитрий Блинов
    шеф, идеолог ресторанов Duo и «Тартар-бар»
    Июнь 2016, усадьба «Михайловка»
    Фото: Валентин Блох

  • Павел Семченко и Максим Исаев
    основатели театра AXE
    Июнь 2012
    Фото: Елена Насибуллина

  • Семен Александровский и Дмитрий Волкострелов
    театральные режиссеры
    Июнь 2013, бар «Терминал»
    Фото: Натали Арефьева

«ТОП50» — единственная награда, которая исследует и каталогизирует славные и замечательные дела петербужцев. Умножаем пятьдесят на двенадцать и получаем шестьсот выдающихся горожан, чьи дела и поступки — удачные роли, выставки, коллекции или революционные открытия, блоги, фильмы — всерьез изменили жизнь и Петербурга, и его жителей. Изменили к лучшему, потому что подали пример, на который мы все с вами хотели бы равняться — никогда не останавливаться, всегда двигаться дальше, а значит, менять не только себя, но и город, в котором мы живем. Наш город.

Таких людей нужно знать. Знакомьтесь с героями премии на выставке «Люди, изменившие Петербург» в ТРЦ «Галерея» и голосуйте за номинантов этого года на top50.sobaka.ru!

ТРК «Галерея», 1 этаж, Южный атриум 

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  • Автор: andrey
  • Опубликовано:
  • Дата события:
  • Места: Галерея

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Комментарии (1)

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  • Ольга 16 мая, 2017
    Простите за наглость, поскольку комментарий не относится к теме статьи. Было бы прекрасно, если редакция напечатает ещё и свою огромную работу о самом городе, в проекте "КН" по годам или районом. А то номера больше не публикуются на сайте, а информации и проделанной работы очень много. Тогда будет полная гармония.

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