С 17 мая в ТРЦ «Галерея» открывается выставка «Люди, изменившие Петербург» с лучшими архивными кадрами номинантов нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская рассказала о том, как мы каталогизируем славные и замечательные дела петербужцев.
Фотопроект: 50 людей, изменивших Петербург
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Дмитрий Нагиев
актер
Июнь 2015, музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»
Фото: Наталья Скворцова
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Сергей Шнуров
музкант, лидер группировки «Ленинград»
Июнь 2013
Фото: Полина Твердая
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Александр Кержаков
нападающий ФК «Зенит»
Июнь 2006
Фото: Тимур Тургунов
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Вячеслав Бутусов
музыкант
Июнь 2016,
Ангельская балюстрада Исаакиевского собора
Фото: Наталья Скворцова
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Манижа
певица
Июнь 2016, Оранжерея Таврического сада
Фото: Наталья Скворцова
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Данила Ипполитов
спортсмен
Июнь 2014, загородный клуб «Скандинавия»
Фото: Саша Самсонова
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Юрий молодковец
фотограф Государственного Эрмитажа
Июнь 2016, крыша Зимнего дворца
Фото: Сергей Татарских
Яна Милорадовская
главный редактор журнала «Собака.ru»
«Мы любим Петербург. А в Петербурге живут замечательные люди, чьими делами мы все можем гордиться, — и журнал «Собака.ru» и ТРЦ «Галерея» объединились, чтобы познакомить вас с ними.
«Галерея» — один из самых любимых торговых центров города, ежегодно принимающий у себя 27 миллионов человек: здесь проходят выставки, показы, перформансы, лекции и благотворительные акции, которые собирают и горожан, и лидеров мнений. «Собака.ru» — журнал, который 17 лет пишет о жизни петербуржцев.
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Виктория Терешкина
прима-балерина Мариинского театра
Июнь 2014, Государственный Музей-заповедник «Петергоф»
Фото: Саша Самсонова
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Андрей Аствацатуров
писатель
Июнь 2011
Фото: Федор Маркушевич
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Мария Абашова
прима-балерина Театра балета Эйфмана
Июнь 2016, особняк Н. В. Безобразовой
Фото: Валентин Блох
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Мэган Виртиган и Варвара Солоненко
Историк моды и бизнесвумен - организаторы твидового велопробега
Июнь 2014
Фото: Полина Твердая
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Юлдус Бахтиозина
художник
Июнь 2015, Художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица
Фото: Наталья Скворцова
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Александр Каныгин, Татьяна Кудрявцева, Алексей Галкин, Анна Дружинина, Катерина Копытина, Максим Щербаков, Ярослав Мисонжников, Анна Кулачек, Света Герасимова
дизайнеры проекта IZBA
Июнь 2015, усадьба Демидовых
Фото: Петр Титаренко
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Юрий Смекалов
хореограф, солист балета Мариинского театра
Июнь 2016, новая сцена Мариинского театра
Фото: Валентин Блох
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Ирина Дрозд
художник
Июнь 2016, усадьба «Михайловка»
Фото: Валентин Блох
Наш первый совместный проект — выставка портретов номинантов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», учрежденной «Собака.ru» двенадцать лет назад, и с тех пор ставшей и важной частью ДНК города на Неве, и громким городским событием.
Из года в год редакция называет пятьдесят горожан, каждый из которых сделал прорыв в своей области. После чего весь Петербург два месяца голосует на сайте www.sobaka.ru за претендентов на получение премии в номинациях «Театр», «Кино/ТВ», «Музыка», «Спорт», «Искусство», «Наука и жизнь», «Бизнес», «Книги» и «Мода».
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Ксения Раппопорт
актриса
Июнь 2014, Дом ученых имени М. Горького (Владимирский дворец)
Фото: Саша Самсонова
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Сергей Бондарев
дизайнер, художник
Июнь 2015, Дворец А. Л. Штиглица (великого князя Павла Александровича)
Фото: Артем Усачев
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Елизавета Боярская
актриса
Июнь 2016, особняк П. Н. Демидова
Фото: Сергей Мисенко
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«Krec» Артем Бровков
музыкант
Июнь 2016, ЦВЗ «Манеж»
Фото: Сергей Мисенко
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Паулина Андреева
актриса
Июнь 2016, Художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица
Фото: Данил Ярощук
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Анна Шилина и Дарина Якунина
идеологи издательства детской литературы «Поляндрия»
Июнь 2015, Михайловский замок
Фото: Тата Сироткина
В июне мы выпускаем коллекционный номер журнала: интервью всех номинантов иллюстрированы уникальными фотосессиями — портреты всех героев «ТОП50» сделаны в редчайших городских локациях, будь то пышные дворцы, полуразрушенные особняки или памятники конструктивизма.
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Михаил Пиотровский
генеральный директор Государственного Эрмитажа
Июнь 2013, Государственный Эрмитаж
Фото: Слава Филиппов
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Татьяна Черниговская
ученый-психолингвист, профессор СПбГУ
Июнь 2016, дворец Бобринских
Фото: Наталья Скворцова
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Илона Маркарова и Джулиано Ди Капуа
актриса и режиссер
Июнь 2015, особняк П. Н. Демидова
Фото: Алексей Костромин
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Смоки Мо
музыкант
Июнь 2015, Ростральная колонна
Фото: Полина Твердая
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Женя Любич
певица
Июнь 2011, отель «Астория»
Фото: Данил Головкин
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Лев Лурье
историк, основатель образовательного проекта «ДК Лурье»
Июнь 2016, крыша Дома книги
Фото: Алексей Костромин
Для выставки «Люди, изменившие Петербург» редакция и команда ТРЦ «Галерея» отобрали наши любимые снимки из номеров прошлых лет. Этот проект проходит в преддверии объявления победителей премии 2017 года. На этот раз торжественная церемония награждения состоится 5 июня в Театре Музыкальной комедии, а прежде городских героев чествовали и на Новой сцене Мариинского театра, и в Цирке Чинизелли, и в Летнем саду.
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Андрей Резников
генеральное продюсер «Радио Рекорд»
Июнь 2013
Фото: Натали Арефьева
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Игорь Зернов и Николай Киселев
бартендеры, идеологи бара El Copitas
Июнь 2016, здание Конюшенного ведомства
Фото: Валентин Блох
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Дмитрий Блинов
шеф, идеолог ресторанов Duo и «Тартар-бар»
Июнь 2016, усадьба «Михайловка»
Фото: Валентин Блох
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Павел Семченко и Максим Исаев
основатели театра AXE
Июнь 2012
Фото: Елена Насибуллина
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Семен Александровский и Дмитрий Волкострелов
театральные режиссеры
Июнь 2013, бар «Терминал»
Фото: Натали Арефьева
«ТОП50» — единственная награда, которая исследует и каталогизирует славные и замечательные дела петербужцев. Умножаем пятьдесят на двенадцать и получаем шестьсот выдающихся горожан, чьи дела и поступки — удачные роли, выставки, коллекции или революционные открытия, блоги, фильмы — всерьез изменили жизнь и Петербурга, и его жителей. Изменили к лучшему, потому что подали пример, на который мы все с вами хотели бы равняться — никогда не останавливаться, всегда двигаться дальше, а значит, менять не только себя, но и город, в котором мы живем. Наш город.
Таких людей нужно знать. Знакомьтесь с героями премии на выставке «Люди, изменившие Петербург» в ТРЦ «Галерея» и голосуйте за номинантов этого года на top50.sobaka.ru!
ТРК «Галерея», 1 этаж, Южный атриум
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