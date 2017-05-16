Фотопроект: 50 людей, изменивших Петербург

Яна Милорадовская главный редактор журнала «Собака.ru»

«Мы любим Петербург. А в Петербурге живут замечательные люди, чьими делами мы все можем гордиться, — и журнал «Собака.ru» и ТРЦ «Галерея» объединились, чтобы познакомить вас с ними.

«Галерея» — один из самых любимых торговых центров города, ежегодно принимающий у себя 27 миллионов человек: здесь проходят выставки, показы, перформансы, лекции и благотворительные акции, которые собирают и горожан, и лидеров мнений. «Собака.ru» — журнал, который 17 лет пишет о жизни петербуржцев.