В России на каждого жителя будет создана база данных

Минюст России разрабатывает единый реестр населения, который включит в себя сведения обо всех гражданах страны. Об этом рассказала директор одного из департаментов министерства Александра Дронова.

По ее словам, ведомство совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой ведет «большой проект» по созданию единого реестра населения. «Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — сказала Дронова.

Она добавила, что в реестре будет информация о статусах гражданина, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой и прочим.