Американцы собираются колонизировать Титан

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) предложило отказаться от освоения Марса и вместо этого начать колонизацию спутника Сатурна, плотная атмосфера которого способна защитить человека от радиации. Экспедиции же на Марс, по мнению насовских ученых, опасны для астронавтов радиацией и экстремально низкими температурами.

По предварительным, астронавтам для полета на Титан будет нужна только теплая одежда и кислородная маска. Недавно ученые заявили о наличии на планеты воды, запасы которой пока неизвестны.

Но гораздо важнее, что на Титане были обнаружены углеводородные дюны, которые могут обеспечить цель колонизации: добычу металла и дерева.