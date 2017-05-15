Посетителей «Ночи музеев» будут развозить специальные автобусы

Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет в ночь с 20 по 21 мая. Семь автобусов будут всю ночь по различным маршрутам в соответствии с картой открытых музеев.

Попасть в специальный автобус, как сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса», можно по единому билету мероприятия. Местом соединения маршрутов, как и в прошлом году, станет Исаакиевская площадь (со стороны Александровского сада), где можно будет осуществить пересадку.

Автобусы будут курсировать с 23.00 до 06.00. В салонах будет транслироваться информация о пути следования и программе «Ночи музеев».