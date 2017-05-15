День рождения Кронштадта отметят мотопарадом и фейерверком

Город-порт Кронштадт всего на год младше Петербурга. В этом году 313-е города будут праздновать три дня: 18, 20 и 21 мая.

В обширной программе празднеств: мотопарад, аттракцион «Город мастеров», велопробег по историческим местам - связанным и с Северной войной, и с антибольшевистским мятежом 1921 года, а также музыкальный фестиваль на Якорной площади.

Финалом праздника станет красочный фейрверк над кронштадскими фортами.