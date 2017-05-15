РПЦ пока так и не подала заявку на передачу Исаакия

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально заявил, что в Смольный так и не поступила заявка от Русской Православной церкви на передачу ей Исаакиевского собора. Это достаточно неожиданное заявление явилось ответом на запрос группы депутатов Законодательного собрания.

Также глава города пообещал, что при решении судьбы Исаакия будет учтено мнение петербуржцев. Полтавченко сообщил, что будет создана рабочая группа, которая займется вопросом Исаакия, если заявка церкви все-таки поступит в Смольный. В нее войдут депутаты, музейные работники, сотрудники РПЦ и Министерства культуры.

Напомним, что 10 января губернатор Петербурга объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование церкви в 2017-м году. Это вызвало возмущение многих горожан: например, требование оставить собор в качестве городского музея стало одним из пунктов повестки митинга за сохранение города, прошедшего 18 марта на Марсовом поле и собравшего более 5 000 противников передачи Исаакия церкви.