Неделя в Петербурге начнется с пасмурной погоды
Рабочая неделя в Петербурге начнется 15 мая с пасмурной погоды. Об этом сообщил Гидрометеоцентр Петербурга.
По словам синоптиков, температура воздуха в понедельник будет не выше +10. В ночь на вторник похолодает до +3-5 градусов. Также в первый день недели будут идти дожди.
Более долгосрочный прогноз Гидрометеоцентра звучит так. Весь май нас ожидают колебания между ясной и пасмурной погодой, июнь будет теплым, а июль — жарким, но дождливым.
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