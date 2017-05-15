Рабочая неделя в Петербурге начнется 15 мая с пасмурной погоды. Об этом сообщил Гидрометеоцентр Петербурга.

По словам синоптиков, температура воздуха в понедельник будет не выше +10. В ночь на вторник похолодает до +3-5 градусов. Также в первый день недели будут идти дожди.

Более долгосрочный прогноз Гидрометеоцентра звучит так. Весь май нас ожидают колебания между ясной и пасмурной погодой, июнь будет теплым, а июль — жарким, но дождливым.