Арестован одиннадцатый подозреваемый в деле о теракте в петербургском метро

Басманный суд Москвы арестовал Мухаммадюсупа Эрматова, которыйвчера был задержан по делу о контактах с осуществителем теракта в петербургском метро.

Следователь заявил, что у подозреваемого дома было найдено «взрывное устройство, сделанное из огнетушителя» и «аналогичное» тому, что было использовано при совершении теракта.

Напомним, 3 апреля, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 смертник совершил взрыв. Погибли 16 человек: 15 жертв и смертник.

Следствие назвало имя террориста: Акбаржон (или Акбар) Джалилов приехал в Петербург в 2011 году из Оша на юге Киргизии. Перед отъездом Джалилов-младший получил российское гражданство. До марта 2017 года работал на кухне в кафе «Суши-Вок» во Всеволожске. Последние пару месяцев Джалилов проживал на Гражданском проспекте.

5 апреля в жилом доме 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту полиция штурмом взяла квартиру с шестью подозреваемыми в причастности к теракту. Следственный комитет отмечал, что они базировались в Петербурге с ноября 2015 года, и вербовали выходцев из республик Средней Азии. Группа вовлекала их в деятельность запрещенных в РФ террористических организаций: «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство». Под стражу поместили еще двух предполагаемых сообщников Джалилова в Москве. Один из них - гражданин Таджикистана Содик Ортиков, с которым Джалилов связывался перед терактом. Наконец, 17 и 18 марта были задержаны братья Аброр и Акрам Азимовы из Киргизии — соответствующие видеозаписи опубликовало ФСБ.