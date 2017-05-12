Видео: неизвестное морское чудовище выбросило на индонезийский берег

Останки гигантского морского существа вынесло на побережье индонезийского острова Серам. Местный житель обнаружил его 10 мая и сначала принял за севшую на мель лодку.

Длина морского чудища составляет 15 метров, и одни эксперты полагают, что это может быть кальмар либо кашалот, а другие не исключают, что это не известный науке вид моллюска. О причинах смерти существа пока не говорят, но скорее всего оно погибло за несколько дней до того, как его прибило к берегу.