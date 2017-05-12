13 и 14 мая, на выходных, в Петербурге потеплеет и установится по-настоящему весенняя погода, обещают синоптики.

По их данным, сегодня в городе будет до +5…+7 градусов. В субботу ночью ожидается похолодание до -1, но днем будет уже до +11 градусов. Осадков не ожидаются.

В воскресенье в городе станет еще теплее. Ночью ожидается до +2…+4 градусов, днем будет до +12…+14. Однако новое похолодание в течение всего мая все еще более чем вероятно.