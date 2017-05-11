В России появилась электронная карта кладбищ

Россияне теперь смогут найти могилы своих родных, близких и знакомых на новой электронной карте кладбищ. Пока на ней доступна информация только о тех, кто был захоронен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На официальном сайте проекта (который, правда, работает с серьезными перебоями) сказано, что в планах «создать общую базу захоронений на территории Российской Федерации».

Реализацией проекта занимается ООО «РусКладбища». Компания получила разрешение на обработку персональных данных от Роскомнадзора. При этом просмотреть полный список захоронений на сайте нельзя: для поиска информации необходимо ввести фамилию, имя и отчество человека. Также можно добавить информацию о дате рождения и смерти. Место захоронения будет отображаться на карте (используется сервис «Яндекс.Карты»).