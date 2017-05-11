Ректор Университета Бонч-Бруевича арестован ФСБ

Ректор Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергей Бачевский задержан ФСБ по делу о превышении должностных полномочий. Об этом к вечеру сообщила «Фонтанка» без указания источника.

Ранее издание сообщало, что сотрудники университета Бонч-Бруевича подозреваются в превышении должностных полномочий. Один из них задержан сотрудниками УФСБ (имя задержанного не называлось).

Как сообщила пресс-служба регионального ведомства, следственные действия в вузе прошли 11 мая в рамках дела, возбужденного по статье 286 УК РФ. По версии следствия, должностные лица университета «совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства».

По материалам «Фонтанки»