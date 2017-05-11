Станцию метро «Новокрестовская» откроют только в марте-2018

Станцию метро «Новокрестовская» откроют 30 марта 2018 года. На сайте Комитета по транспортной инфраструктуре ранее сообщалось, что станцию сдадут в конце апреля — на два месяца позже первоначально обещанного срока.

В декабре прошлого года глава КРТИ Сергей Харлашкин обещал министру транспорта РФ Максиму Соколову, что «Новокрестовскую» сдадут городу 28 февраля.

Новая станция — промежуточная на участке от станции «Приморская» (ныне конечной) до строящейся станции «Улица Савушкина». На «Улице Савушкина» сейчас только ведется подготовка к строительству основных конструкций станции.