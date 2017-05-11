Россияне тратят рекордно меньше за последние 5 лет

В апреле россияне сократили расходы на 9% по сравнению с апрелем 2016 года, а за вычетом инфляции на 4,9%, то есть до минимума за последние 5 лет.

Экономия стала возможной за счет сокращения частоты походов в магазин. Причем экономят россияне на непродовольственных товарах, отмечают исследователи.

При этом наиболее экономными в апреле были жители Северо-Западного и Южного регионов, тогда как жители центральной части страны сокращали расходы меньше всего. Исследователи добавляют, что в апреле экономили представители всех доходных групп. При этом люди с низкими доходами потратили на 11,7% меньше, чем месяцем ранее, со средними доходами — на 7,5%, с высокими — на 6,6%.

По данным издания «Деловой Петербург»