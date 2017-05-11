На Новой сцене Александринки 21 мая в очередной раз пройдет дискуссия «Диалоги» в рамках проекта «Открытая библиотека». С 15.00 до 16.00 часов историк, телеведущий Николай Сванидзе подискутирует с консервативным публицистом Максимом Шевченко на тему «Опасные связи».

С 17.00 до 18.00 состоится диалог между коллегами, историками Сергеем Мироненко и Борисом Кипнисом. Тема их диспута: «Миф и история: их значение в современной России».

Продолжат цикл встреч писатель Александр Проханов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Закончит же серию диалогов беседа пермского писателя Алексея Иванова и оппозиционного политика Льва Шлосберга на тему «Ненастье: Россия в 90-е».

В этот раз «Диалоги» будут проходить в воскресенье. Вход на все мероприятия «Открытой библиотеки» остается бесплатным для всех желающих.