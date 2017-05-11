Ловец покемонов в церкви не отправится в колонию

За экстремизм и «оскорбления чувств верующих», которые использовал в своих видеороликах екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, суд на первый раз приговорил его к 3 с половиной годам условно. Хотя обвинение требовало 3,5 года реального срока в колонии общего режима.

От колонии блогера спас юный возраст, раскаяние перед в верующими, необходимость финансовой помощь матери и отсутствие криминального прошлого.

Напомним, Соколовский в августе 2016 года выложил в интернет видео, на котором он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Ролик вызвал неоднозначную реакцию и привлёк внимание правоохранителей. В сентябре молодого человека задержали, а затем поместили под домашний арест. Как уточнили в Следственном комитете по Свердловской области, причиной стала не охота за покемонами, а контент его YouTube-канала. Кроме записи игры в Pokemon Go в храме, там нашли видео с резкими высказываниями о клерикализации российского общества и в адрес РПЦ.

По материалам издания «Фонтанка»