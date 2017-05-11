Из России могут исчезнуть около 80% импортных вин

Министерство финансов РФ подписало приказ, который выводит из-под пониженного акциза импортные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

Представители таможни уже неофициально уведомили отдельных импортеров вин, что им, вероятно, придется доплатить разницу в акцизах по поставляемому товару. Возможно, их обяжут доначислить акциз с момента действия пониженной ставки — с 1 января 2016 года.

Если продраться сквозь все бюрократические формулировки, очередная инициатива Минфина, как утверждают компании, импортирующие недорогие несанкционные вина, с российского рынка могут уйти до или более 80 % вин, что фактически остановит импорт вина в Россию.