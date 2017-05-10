Стало известно, как Петербург отпразднует День города

На заседании правительства 10 мая чиновники утвердили план празднования Дня города в Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Смольного.

Официальная часть торжеств начнется утром 27 мая с возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. Вечером состоится бесплатный праздничный концерт «Классика на Дворцовой» с участием звезд оперы и балета. Хедлайнером концерта, скорее всего, станет, Дмитрий Хворостовский.

Также в официальную программу Дня города включены фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинском театре, велопарад, фестиваль мороженого на площади Островского и бал на Стрелке Васильевского острова.