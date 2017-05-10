Стала известна программа «Открытого лектория» на Новой Голландии

Стала известна программа очередного «Открытого лектория» на реставрированном острове Новая Голландия, серия регулярных образовательных событий. 

Проект включает в себя шесть направлений: кинолекторий журнала «Сеанс», лекции по социальным наукам совместно с Высшей школой экономики в СПб, архитектурный лекторий журнала «Проект Балтия», литературный клуб, лекторий о современном искусстве «На границах искусства» и лекции по городскому садоводству совместно с проектом «Дача в городе».

Среди лекторов - кинокритик Василий Корецкий, арт-теоретик Глеб Напреенко, социолог Николай Ссорин-Чайков, поэт и переводчик Александр Скидан и другие люди, создающие современную российскую культуру и социальное знание.

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