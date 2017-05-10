Петербург засыплет майским снегом
Сегодня в Петербург снова придут холодная погода и сильный холодный ветер со снегом. Кроме этого, как утверждают синоптики, температура воздуха к вечеру опустится до нуля градусов.Уже сейчас в отдельных районах города можно наблюдать мелкий град и дождь со снегом.
В связи с этим,в МЧС просят автомобилистов быть особенно осторожными на дорогах.
Напомним, что такой холодной первой декады мая, по утверждениям специалистов, не было с 1972 года.
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