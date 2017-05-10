В России могут ввести налог на бездетность

В России в ближайшее время могут ввести так называемый «налог на малодетность» - денежное взыскание с семейных пар, у которых либо вовсе нет детей, либо они ограничились одним ребенком.

Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает в том числе введение налога на малодетность. О размере компенсации пока не сообщается.

Подобная мера вполне укладывается сразу в несколько концепций российской семейной политики, которые осуждают идеологию «чайлдфри» (сознательного отказа от деторождения и воспитания детей) и в целом консервативных «традиционных ценностей».