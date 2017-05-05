Олимпиаду-2028 могут провести в Петербурге

Россия может вступить в борьбу за право проведения очередных летних Олимпийских игр. По крайней мере, исключать такой возможности нельзя, заявил 5 мая в интервью журналисту, автору «Официальной истории Олимпийских игр и МОК» Дэвиду Миллеру президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос Миллера о том, возможна ли подача заявки на Москвы на Олимпиаду 2028 года, Путин сказал, что в данном случае правильнее было бы говорить о России в целом, а не об одной только Москве.

«Помимо столицы в нашей стране есть и другие города, которые потенциально могли бы принять летнюю Олимпиаду. Это, конечно, Сочи, но, кроме того, Санкт-Петербург и, возможно, Казань. Мы пока не делаем никаких конкретных заявлений. Но в 2014 году наша страна успешно провела зимнюю Олимпиаду, и я не исключаю возможности того, что Россия может принять участие в подаче заявок на право провести еще одну Олимпиаду», — сказал Путин (цитата по Associated Press).

34-е по счету летние Олимпийские игры планируется провести в середине 2028 года, однако официальный прием заявок от претендентов пока не начался. Ранее о своем интересе к проведению Олимпиады 2028 года заявляли представители целого ряда городов Европы, Азии, Африки и Америки — от Будапешта до Йоханнесбурга. О возможности проведения Олимпиады в Санкт-Петербурге или другом российском городе говорил, в частности, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«Сейчас трудно сказать. Но почему нет? Я считаю, вполне возможно попробовать. Не только Питер, у нас Казань, в принципе, возможна. В Сочи тоже можно», — заявил Жуков в январе 2017 года.

В начале февраля 2017 года о возможности проведения Олимпиады в Петербурге заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

«У меня нет сомнений в том, что наш город достоин звания олимпийской столицы. Если кандидатуру Петербурга одобрит страна, Олимпийский комитет России, мы со своей стороны сделаем все, что от нас потребуется», — прокомментировал слова вице-премьера губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Официально прием заявок на право проведения Олимпиады 2028 года может быть открыт в 2019 году. Однако не исключено, что право проведения этой Олимпиады достанется городу, проигравшему борьбу за Олимпиаду 2024 года, то есть либо Парижу, либо Лос-Анджелесу.

По материалам «Фонтанки.ру»