На Яхтенном мосту укладывают разноцветный асфальт

Пешеходный Яхтенный мост обещают открыть для болельщиков матча «Зенит»- «Терек» уже в воскресенье, 7 мая. Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Напомним, что Яхтенный мост строится в Петербурге с 2016 года. Новая переправа – это подарок городу, который оплатили меценаты в лице пяти крупнейших дорожно-строительных компаний.

Яхтенный мост (490 метров) – один из восьми объектов, которые город строит ради Кубка конфедераций и ЧМ-18, и его возведение – одно из требований FIFA. Пешеходная переправа через реку Большая Невка обеспечит доступ зрителей к стадиону на Крестовском острове. Строительство ведет ЗАО "Пилон".