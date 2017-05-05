На Яхтенном мосту укладывают разноцветный асфальт

На Яхтенном мосту оборудовали две цветные полосы: красную — для велосипедистов, синюю — для пешеходов. Дорожки из цветного асфальтобетона проложила компания «АБЗ-1». Мы публикуем первые фотографии.

 

Пешеходный Яхтенный мост обещают открыть для болельщиков матча «Зенит»- «Терек» уже в воскресенье, 7 мая. Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Напомним, что Яхтенный мост строится в Петербурге с 2016 года. Новая переправа – это подарок городу, который оплатили меценаты в лице пяти крупнейших дорожно-строительных компаний. 

Яхтенный мост (490 метров) – один из восьми объектов, которые город строит ради Кубка конфедераций и ЧМ-18, и его возведение – одно из требований FIFA. Пешеходная переправа через реку Большая Невка обеспечит доступ зрителей к стадиону на Крестовском острове. Строительство ведет ЗАО "Пилон".

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