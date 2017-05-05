Ученые доказали, что матерщина делает человека сильнее
Ученый Ричард Стивенс из Кильского университета доказал, что матерщина делает человека сильнее.
Исследователи набрали группу из 30 добровольцев, каждый из которых проходил тесты на выносливость: крутил педали на велотренажере или сжимал эспандер.
Согласно замерам, те, кто ругался во время выполнения упражнений, вырабатывали на 10% больше энергиина велотренажере и на 20% сильнее сжимали эспандер. При том удивительно, что сердцебиение, давление и другие физиологические показатели матерщинников и молчунов никак не отличались.
Для ученых так и осталась загадкой причина, почему ругань мобилизует человека и делает его более выносливым.
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