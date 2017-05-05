В День Победы петербургское метро будет работать всю ночь

Метро в Петербурге будет работать в ночь на 10 мая, чтобы горожане могли уехать домой после праздника.

Как сообщает пресс-служба подземки 5 мая, закрыты будут только некоторые вестибюли, рядом с которыми есть другие станции. Так, закроется вход и выход на «Спасской», «Достоевской» и «Невском проспекте». Попасть в метро с двух часов ночи до половины пятого можно только по жетонам и «Подорожникам».

Напомним, ночью 10 мая в городе также не будут разводить мосты.

По материалам "Фонтанки.ру"