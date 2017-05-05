Из Пулково запустят прямые рейсы до Будапешта

Из Пулково с 27 августа запустятся прямые рейсы до Будапешта. Выполнять маршрут будет европейский лоукостер Wizz Air.

Стоимость билетов начинается от 29,99 евро или 1880 рублей. Билеты уже можно купить на сайте Wizz Air.

Самолеты в Венгрию будут летать дважды в неделю. До 25 октября — по средам и воскресеньям, а с 31 октября — по вторникам и субботам.

Добавим, что из Петербурга теперь также можно улететь в Таллинн: маршрут с 15 мая запустила эстонская авиакомпания Nordica.