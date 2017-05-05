Пользователи в соцсетях опубликовали фото нового стадиона на Крестовском острове, над которым поднимается столб белого дыма. В ГУ МЧС сообщили, что никаких заявок со стадиона не поступало, нет пожаров в этот момент и рядом со стадионом. В МЧС предположили, что, вероятно, тренируется аварийное подразделение "Водоканала".

"Испытывают систему вентиляции", - предположил Евгений в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". "Это испытание систем дымоудаления", - утверждает Игорь. "Просто газон заеяли чудо травой, что играть не так грустно было, сейчас снимают пробу", - добавляет Ромон. "Папу...то есть, тренера нового выбирают", - иронизирует Константин. "Белый дым, нового папу выбрали)", - отвечает Дамир.

UPD

На «Санкт-Петербург Арене» 5 мая жгли файеры и дымовые шашки. Стадион проверяли на готовность к фанатской пиротехнике.

По материалам "Делового Петербурга"