В порт Петербурга зашел круизный лайнер-гигант

Пассажирский порт Петербурга 4 мая принял самый большой лайнер, когда-либо заходивший в «Морской фасад». Длина судна MSC Fantasia составляет 333 метра.

Как сообщает пресс-служба «Морского фасада», на 18 палубах лайнера обустроены более полутора тысяч кают, в которых могут разместиться почти четыре с половиной тысячи пассажиров. Персонал судна составляет около тысячи трехсот человек. Построенный девять лет назад MSC Fantasia курсирует под Панамским флагом и впервые заходит в порт Северной столицы по пути из немецкого порта Киль.

В настоящее время судно совершает семидневный круиз. Лайнер уже посетил Данию, Швецию и Эстонию. Из России домой в Германию оно вернётся 6 мая. В этом году MSC Fantasia зайдет город на Неве в общей сложности одиннадцать раз.

Пассажирская навигация началась в этом году 2 мая и по плану продлится до 17 октября. Предполагается, что за это время Петербург посетят более полумиллиона круизных туристов.

По материалам «Фонтанки.ру»