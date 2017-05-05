СМИ выяснили, где живет Павел Дуров
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров перебрался на постоянное место жительства в Финляндию.
Об этом в четверг, 4 мая, пишут «Известия» со ссылкой на данные, указанные в отчетности его компании Telegram Messenger LLP, сообщает "Лента.ру".
Согласно документам, Дуров является гражданином Сент-Китс и Невис — государства, расположенного в восточной части Карибского моря. В документах он указан как человек, контролирующий компанию. На запрос издания Дуров не ответил.
Как писала "Фонтанка", о получении Дуровым гражданства Сент-Китс и Невис стало известно в апреле 2014 года. 1 апреля 2014 года Дуров заявил об уходе с поста генерального директора «ВКонтакте». Бизнесмен уехал из России, получил гражданство Сент-Китс и Невис и основал мессенджер Telegram. А в сентябре 2014 года Mail.ru Groop выкупило у фонда UCP 48% «ВКонтакте» и стало единоличным владельцем соцсети.
Гендиректором «Вконтакте» назначили сына главы ВГТРК Олега Добродеева Бориса. Позже его сменил Андрей Рогозов. По словам Дурова, на родину он возвращаться не намерен.
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