СМИ выяснили, где живет Павел Дуров

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров перебрался на постоянное место жительства в Финляндию.

Об этом в четверг, 4 мая, пишут «Известия» со ссылкой на данные, указанные в отчетности его компании Telegram Messenger LLP, сообщает "Лента.ру".

Согласно документам, Дуров является гражданином Сент-Китс и Невис — государства, расположенного в восточной части Карибского моря. В документах он указан как человек, контролирующий компанию. На запрос издания Дуров не ответил.

Как писала "Фонтанка", о получении Дуровым гражданства Сент-Китс и Невис стало известно в апреле 2014 года. 1 апреля 2014 года Дуров заявил об уходе с поста генерального директора «ВКонтакте». Бизнесмен уехал из России, получил гражданство Сент-Китс и Невис и основал мессенджер Telegram. А в сентябре 2014 года Mail.ru Groop выкупило у фонда UCP 48% «ВКонтакте» и стало единоличным владельцем соцсети.

Гендиректором «Вконтакте» назначили сына главы ВГТРК Олега Добродеева Бориса. Позже его сменил Андрей Рогозов. По словам Дурова, на родину он возвращаться не намерен.

По материалам «Фонтанки»