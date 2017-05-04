Стало известно, сколько будет стоить проезд в Аэроэкспрессе до Пулково

Стоимость проезда в Аэроэкспрессе будет стоить около 150 рублей. Об этом заявил на парламентских слушаниях в Законодательном собрании глава Центра транспортного планирования Рубен Тертерян. По его словам, ориентировочная стоимость проекта составит 18 млрд рублей, что на 5 млрд рублей ниже, озвученной ранее вице-губернатором Игорем Албиным. По оценкам чиновника, данным в марте этого года, стоимость проекта должна составить 23,3 млрд рублей.

Проект планируется реализовать на основе государственно-частного партнерства с привлечением денег концессионера. Он предусматривает строительство новой двухпутной железнодорожной линии от аэропорта Пулково до железнодорожной станции Шушары Витебского направления, а также приспособление Витебского вокзала для пропуска пассажиров экспресса.

Рубен Тертерян сообщил, что по расчетам проект окупиться за 18 лет, а планируемый пассажиропоток оценивается в 17 млн пассажиров в год. Реализовать проект планируется до 2022 года.

После того, как аэроэкспресс построят, пассажиры смогут добраться от Витебского вокзала до Пулково за 20-25 минут.

По материалам «Делового Петербурга»