Предполагаемая яхта Медведева прибыла в Петербург

Яхта "Фотиния" под номером 49-4417, которая, как полагает Фонд борьбы с коррупцией, принадлежит председателю правительства Дмитрию Медведеву, бросила якорь в Санкт-Петербургском речном яхт-клубе профсоюзов. В настоящий момент она находится у одного из причалов Петровской косы в нескольких метрах от ресторана "Паруса".

Согласно данным открытой карты перемещения судов Marinetraffic, 32-метровая яхта "Фотиния" прибыла в яхт-клуб 28 апреля. Журналисты убедились, что пройти к "премьерскому" судну через территорию клуба можно свободно. Яхту никто не охраняет. Сотрудники редакции застали судно, вероятно, во время одной из регулярных уборок: на крыше трудился молодой человек и поливал яхту из шланга.

В будние дни в речном яхт-клубе немного людей: несколько яхтсменов и рыбаков. Однако о появлениях Дмитрия Медведева они наслышаны. По словам одного из фанатов парусного спорта, премьер бывает в яхт-клубе нечасто — пару раз за сезон. На время визита клуб закрывают, его наполняют сотрудники ФСО, а работникам клуба, ремонтирующим корабли, не рекомендуется выходить из верфей. Собеседник "ДП" заметил, что Медведев любит заходить в находящийся у пирса ресторан "Паруса".

"Фотиния" швартуется либо в речном яхт-клубе, либо в одном из клубов Шлиссельбурга. Сотрудники клуба хорошо осведомлены, кто пришвартовывается на одном из их пирсов, однако "Фотиния" выделяется в ряду других яхт — и не только статусом ее предполагаемого владельца.

Яхта с элегантным силуэтом и панорамными окнами во всю длину кают модели Princess 32M была собрана в Великобритании. На ее борту можно разместить до 10 гостей, не считая обслуживающий персонал. На нижней палубе оборудуется от трех до четырех кают. Чтобы не беспокоить гостей шумом моторов, на борту предусмотрена звукоизоляция. Ориентировочная цена судна — свыше 430 млн рублей.

"Фотиния" принадлежит ООО "Инвестиционное содружество", которое принадлежит, как утверждают в ФБК, доверенному лицу Медведева — Илье Елисееву. На это же юридическое лицо записана и другая яхта — Princess 85MY с рыночной ценой около 168 млн рублей, которая также называется "Фотиния". Обе яхты пришвартовывались у резиденции премьер-министра России у усадьбы Миловка в Плесе. В ФБК полагают, что обе яхты названы в честь супруги Медведева — Светланы. Фотиния — церковный вариант ее имени. Информацию о возможной связи между яхтами и премьер-министром политик Алексей Навальный и возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией представил в расследовании "Он вам не Димон" в начале марта 2017 года.

Кроме того, в расследовании говорится, что для стоящей в речном яхт-клубе "Фотинии" в 2016 году сделали исключение и разрешили остановиться в акватории Невы во время праздника "Алые паруса". До этого правительство города выпустило постановление, закрывающее этот участок для судоходства. Силуэт "Фотинии" виден на официальной съемке праздника. Пока, впрочем, для "Алых парусов" еще рановато: праздник выпускников проходит в конце июня.

По материалам «Делового Петербурга»