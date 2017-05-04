В Петербурге с шампунем помыли памятники

В Петербурге приступили к весенней помывке памятников. Первыми с шампунем умыли два монумента на Петроградской стороне. Теперь чистотой сияют памятник русскому изобретателю радио Александру Попову на Каменноостровском проспекте и памятник украинскому писателю Тарасу Шевченко на Ординарной улице.

С мая по октябрь сотрудникам Музея городской скульптуры предстоит очистить от пыли более ста петербургских памятников.

Добавим, что накануне активисты измерили уровень пыли в городе. Он превышает норму в 27 раз: с одного метра дороги собирается 816 граммов пыли при норме в 30 граммов.

Фото: vk.com/life78spb