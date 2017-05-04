Петр Павленский получил убежище во Франции

Власти Франции предоставили убежище Петру Павленскому, сообщает AFP со ссылкой на адвоката скандального художника--акциониста.

Напомним, что еще в январе Петр Павленский эмигрировал из России вместе с семьей: соратницей Оксаной Шалыгиной и их детьми.

Павленский сообщил, что он и семья покинули Россию после допроса в Следственном комитете: по словам художника, ему и Шалыгиной предъявили ложные обвинения в насильственных действиях сексуального характера

Добавим, что Павленский известен своими громкими акциями. Художник зашивал себе рот в поддержку участниц группы Pussy Riot, завернулся у петербургского ЗакСа в колючую проволоку, жег покрышки у Спаса-на-Крови в поддержку Майдана. Наибольший общественный резонанс вызвала акция, в ходе которой петербуржец прибил к брусчатке Красной площади свою мошонку, показывая апатию и фатализм российского общества. Одной из последних акций Павленского стал поджег двери здания ФСБ на Лубянке

 

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