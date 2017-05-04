Петербург вновь задыхается от пыли

Измерением количества пыли на улицах города занялись участники движения «Красивый Петербург» и проекта «Делайте правильно!». Норматив превышен почти в три десятка раз. Об этом 4 мая сообщили активисты.

По их словам, один из замеров проходил рядом с домом 57 по Ленинскому проспекту. Там с 1 метра дороги собрали 816 граммов пыли (при норме в 30 граммов). Таким образом, норматив оказался превышен в 27 раз.

Активисты призывают горожан присоединиться к замерам. И напоминают, что превышение нормы уличной пыли было замечено еще в конце марта. Тогда ее оказалось больше в 25 раз. Чиновники призывали подождать до 1 мая и обещали к этой дате убрать город.

В прошлом году пыльное бедствие связывали с «соляной революцией» — зимой комитет по благоустройству решил снизить солевую нагрузку и посыпать дороги пескосоляной смесью. Горожане высоко оценили новый способ — Петербург наконец перестал быть похожим на одно большое море из грязи и реагентов. Но весной вскрылись первые минусы революции.

По материалам «Водителя Петербурга»