Запущена продажа благотворительных открыток с животными-героями войны

В преддверии Дня Победы благотворительный проект «Зверопочта» и арт-пространство «Республика кошек» выпустили серию открыток «Героические звери», посвященную животным – героям Великой Отечественной войны. Все средства от продажи открыток будут направлены подопечным благотворительного фонда «Старость в радость».

Серия состоит из четырех открыток, нарисованных простым карандашом. Такая техника, по замыслу художника Сергея Чиненова, делает иллюстрации, приближенными к эпохе 40-х годов и придает им исторической лаконичности.

На одной из открыток художник изобразил собаку породы колли на фоне Павловского дворца. Пес Дик был родом из Ленинграда. За годы войны он нашел более 12 тысяч бомб, принимал участие в разминировании Сталинграда и Праги. Во дворце Павловска Дик обнаружил фугас весом 2,5 тонны с часовым механизмом.

Героями открыток также стали ленинградские таксы, которые ловили крыс, за что получали паек, Джульбарс, благодаря феноменальному чутью которого дожили до наших дней дворцы над Дунаем, замки Праги, соборы Вены, награждённый медалью «За боевые заслуги», и, конечно же, эрмитажные коты.

«Животные спасли сотни тысяч человеческих жизней во время войны. Возможно, некоторые ветераны остались живы только благодаря их отличной работе и беспрекословному исполнению своего долга – помогать человеку в любой ситуации, даже если она будет стоить им жизни», – подчеркнули авторы проекта «Героические звери».

Приобрести авторскую серию открыток можно на сайте интернет-проекта «Зверопочта», в котокафе «Республика Кошек» на Якубовича, 10, и в «Республике котов» на Литейном пр., 60.

По материалам «Фонтанки.ру»