Фонд друзей балтийской нерпы просит петербуржцев помочь тюленям

Фонд друзей балтийской нерпы просит петербуржцев помочь тюленям. Средства нужны для того, чтобы поставить на ноги трех серых ластоногих.

Специалисты отмечают, что сейчас звери живут за счет денег, которые горожане пожертвовали самому маленькому тюлененку в мире Крошику. Но запасы подошли к концу, и фонду требуются финансы, чтобы приобрести рыбу, медикаменты, средства дезинфекции, проведение диагностических исследований и так далее.

Сделать пожертвование можно на сайте организации.

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