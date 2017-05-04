Российские рокеры ко Дню Победы перепели «Темную ночь»

 

Ко Дню Победы звезды российской рок-сцены перепели песню «Темная ночь». Премьера клипа прошла в эфире телеканала РЕН ТВ.

В ролике снялись Александр Ф. Скляр из «Ва-БанкЪ», Сергей Галанин, Вадим Самойлов, Юлия Чичерина, Владимир Крестовский из «Ума2рман» и Вадим Степанцов. 

Ролик посвящен возвращению победителей с Великой Отечественной войны. Роли солдат и горожан сыграли актеры кино и московских театров.

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