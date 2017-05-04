В Петербурге запустили службу помощи туристам на сегвеях

В Петербурге запустилась мобильная служба помощи туристам «Ask me Spb/Я знаю город» — сотрудники будут передвигаться по Петербургу на сегвеях по самым популярным местам.

Мобильные помощники хорошо знают историю города, говорят на трех языках: английском, французском и китайском.

До 1 сентября с 9 утра до 10 вечера они будут стоять в девяти местах в Центральном, Адмиралтейском и Московском районах города.

Добавим, что накануне мировые эксперты на конкурсе World Travel Awards присудили Петербургу звание туристической столицы мира. В категории «World’s Leading Cultural City Destination 2016» наш город обошел Париж, Венецию, Рим, Лондон, Нью-Йорк и другие города.