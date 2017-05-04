Эксперты назвали самые удобные для жизни и развлечений районы Петербурга

Компания «Яндекс», анализируя карту Петербурга, выявила самые удобные районы для жизни и развлечений. Лидирует центр города.

Как сообщают в компании 4 мая, в основу рейтинга легли данные о пешей доступности школ, поликлиник, магазинов и других необходимых для удобной жизни объектов, а также анализ наличия поблизости баров, ресторанов, музеев и театров, чтобы понять, как в районе обстоят дела с развлечениями. В итоге в обоих случаях победил Центральный район — там на каждых трех жителей приходится какой-нибудь объект. Адмиралтейский и Петроградский районы следуют за лидером и также занимают одинаковые места в обоих рейтингах.

В пятерку лидеров по удобству жизни вошли Фрунзенский и Василеостровский районы. Кронштадтский район находится почти в самом конце списка по удаленности от инфраструктуры для жизни. Кировский и Приморский районы находятся в середине обоих списков, занимая 6 и 7 места.

Дальше всего идти в магазин и к врачу жителям Петродворцового района, уверены в «Яндексе». Интерактивные карты с данными об удобстве того или иного района можно посмотреть на странице исследования.

По материалам "Фонтанки.ру"